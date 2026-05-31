На строительство школы на 1100 учащихся в Кирове выделили 1 млрд рублей

На строительство общеобразовательной школы на 1100 учащихся с бассейном в Кирове выделили 1 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Школа расположится в Первомайском районе города, на ул. Торфяной.

Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ: возведение здания школы, прокладку наружных и внутренних инженерных сетей, поставку и монтаж оборудования, благоустройство территории.

Строительство должно быть завершено до 30 июня 2027 года.

Влас Северин