Бастрыкин потребовал доклад о подростках, ослепивших пенсионера в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении несовершеннолетних из Екатеринбурга, которые вступили в конфликт с пенсионером в общественном транспорте из-за замечания в их сторону, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Е1, инцидент произошел в вагоне трамвая №23, который ехал в торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Карнавал».

Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

«Все началось с громкой нецензурной брани. Подростки шумели и грубили кондуктору на весь салон. Пожилой мужчина сделал им замечание, попросив вести себя тише, что вызвало у хулиганов ярость»,— пишет портал, добавив, что на остановке «Верх-Исетский рынок» один из подростков распылил перцовый баллончик в глаза пенсионера. Компания не стала дожидаться приезда полиции и выбежала из вагона.

«Атмосфера в салоне мгновенно стала невыносимой. От резкого запаха газа и стресса и мужчине, и кондуктору стало физически плохо. Чтобы не задохнуться и прийти в себя, все пассажиры были вынуждены спешно покинуть трамвай и выйти на свежий воздух»,— сообщил Е1.

Следственные органы СКР по Свердловской области после инцидента возбудили дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Доклад о ходе его расследования и установленных обстоятельствах генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по региону Богдан Францишко.

Василий Алексеев