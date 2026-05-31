Близится к завершению предварительное голосование «Единой России»

Сегодня, 31 мая, завершится предварительное голосование «Единой России», которое стартовало 25 мая.

Процедура впервые проходит электронно по всей стране. Проголосовать могут зарегистрированные через Госуслуги избиратели.

В Самарской области в Госудуму от «ЕР» выдвинулось 78 кандидатов, из них зарегистрировано 60 кандидатов, в том числе 6 участников СВО. В Самарскую губернскую думу выдвинулось 419 человек, из них зарегистрировано 349 кандидатов, в том числе 25 участников СВО.

Сабрина Самедова