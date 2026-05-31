Оперативник — мать таксистов

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование дела группы бывших полицейских, которые, по версии следствия, входили в преступное сообщество (ОПС), участники которого занимались хищениями денег у граждан, в том числе бойцов СВО, в аэропорту Шереметьево. Экс-полицейские, одна из которых среди рядовых участников ОПС получила прозвище «мать таксистов», по материалам дела, выполняли роль наводчиков и препятствовали возбуждению уголовных дел по заявлениям потерпевших.

Организатор преступного сообщества Алексей Кабочкин

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Организатор преступного сообщества Алексей Кабочкин

В ближайшее время апелляционный суд в Москве рассмотрит жалобы на продление сроков содержания под стражей фигурантам уголовного дела о действовавшем в аэропорту Шереметьево преступном сообществе. В ходе «арестных» заседаний стало известно, что следственные действия завершены в отношении участников структурного подразделения ОПС, в которое, по данным СКР, входили бывшие сотрудники линейного управления (ЛУ) МВД в аэропорту Шереметьево, сейчас они знакомятся с материалами дела.

По данным Главного следственного управления СКР, преступное сообщество было создано лидерами подмосковной лобненской группировки Игорем Бардиным (Барсик) и Алексеем Кабочкиным (Рязанец) в 2018 году.

Целью ОПС следствие называет совершение в Шереметьево имущественных преступлений против пассажиров, главным образом иностранных граждан, с 2022 года ОПС, по версии следствия, переключилось на участников СВО.

Преступное сообщество, говорится в деле, действовало под прикрытием ООО «Вега» — компании по оказанию транспортных и других услуг на территории аэропорта.

По материалам дела, ОПС состояло из нескольких «бригад» — «попрошайки», таксисты и «спортсмены». Первые выпрашивали у военнослужащих деньги, рассказывая душещипательные истории о том, как у них украли билеты и кошельки. «Зазывалы» встречали в аэропорту участников СВО и отправляли их к «нужным» таксистам. Если у военнослужащего не оказывалось билета, последние предлагали помощь в его покупке, устройство в гостиницу и другие услуги — все по многократно завышенной цене.

Например, поездка в сауну и обратно в аэропорт одному из потерпевших обошлась в 250 тыс. руб. Таксисты обманывали потерпевших и со стоимостью проезда, завышая ее в десятки раз. «Спортсмены» следили, чтобы никто из сообщников не скрывал преступные доходы, а также силовыми методами решали возникавшие на территории аэропорта конфликтные ситуации.

Всего в деле более 60 эпизодов, несколько таксистов уже получили длительные сроки, дело «попрошаек» слушает Химкинский горсуд.

При этом, говорится в деле, в ОПС имелось еще одно структурное подразделение, которое курировал Игорь Русин (Зелик). В него, по данным СКР, входили сотрудники шереметьевского ЛУ МВД — командир отдельной роты ППС управления Араик Чивчян, оперуполномоченный уголовного розыска Виктория Калачева, полицейский ППС Гамзы Исмаилов и другие «неустановленные лица». Им инкриминируются участие в ОПС, злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий и служебный подлог (ст. 210, ст. 285 и ст. 292 УК РФ).

Участники «полицейского» подразделения ОПС, говорится в деле, «пользуясь своим должностным положением, получали и передавали соучастникам сведения о гражданах, в том числе об участниках СВО, следующих через аэропорт Шереметьево, у которых возможно похитить денежные средства, а после совершения хищений с целью сокрытия деятельности преступного сообщества принимали незаконные решения об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям потерпевших».

Действовали полицейские примерно по одной схеме. Если к ним обращались с заявлениями потерпевшие, то стражи порядка связывались с виновным в хищении участником ОПС и требовали вернуть деньги. После чего писали постановления об отказе в возбуждении дела.

Например, в деле есть такой эпизод. Один из таксистов взялся отвезти потерпевшего до магазина, где можно купить военное обмундирование, и доставить обратно в аэропорт за 5 тыс. руб. По возвращении же водитель затребовал 100 тыс. Пассажир платить отказался, таксист вызвал на подмогу друзей, потерпевшему скрутили за спиной руки, ударили, пригрозили расправой и забрали у него из борсетки 50 тыс. руб. наличными.

Потерпевший обратился в полицию, заявление попало к Виктории Калачевой. Та, по данным следствия, «осознавая общественную опасность своих действий», составила и подписала постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором указала, что потерпевший якобы в ходе опроса не смог вспомнить обстоятельства прибытия в аэропорт, не имеет ни к кому претензий, а зачем он обратился в полицию, пояснить не способен (позже постановление было отменено транспортным прокурором, было возбуждено дело о разбое).

Интересно, что имя Виктории Калачевой в материалах расследования упоминается в основном в связи с перевозчиками пассажиров, кое-кто из фигурантов утверждал, что между собой они называли ее «матерью таксистов».

Фигуранты этого дела, как и подавляющее большинство обвиняемых, существование ОПС отвергают. По их версии, все преступные эпизоды были делом рук отдельных злоумышленников или мелких групп мошенников и друг с другом не связаны, и полицейские в каждом отдельном случае решали вопросы индивидуально. Якобы у лобненских была с полицейскими договоренность не преследовать таксистов административными наказаниями за мелкие нарушения.

Некоторые таксисты также утверждают, что в критических ситуациях решали проблемы со стражами порядка не через Игоря Русина, а напрямую. Например, один из водителей рассказал следствию, что после того, как он обманул участника СВО на 43 тыс., а тот написал заявление, привлечь его к уголовной ответственности пригрозила оперативник Виктория Калачева, с которой он напрямую якобы все и уладил.

Александр Александров