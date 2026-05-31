С мэрии Баймака хотят взыскать более 61 млн рублей за долги водоканала

Конкурсный управляющий муниципального предприятия «Баймакский водоканал» Ильдар Гимаев обратился в арбитражный суд Башкирии с заявлением о привлечении администрации Баймака и бывшего директора организации Рустама Тулякова к субсидиарной ответственности. Требования суд рассмотрит 30 июля. До заседания позицию должны изложить заявитель, экс-директор и прокуратура.

Баймакский водоканал принадлежит местной администрации. Предприятие отвечает за водоснабжение и водоотведение города. В июне 2022 года по заявлению самой организации началось дело о ее банкротстве. На момент обращения в суд задолженность предприятия перед кредиторами составляла около 11,5 млн руб., что оказалось выше стоимости имущества должника.

К началу 2023 года долги перед налоговой превысили 9 млн руб. Кроме того, более 11 млн руб. составляли обязательства перед ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана». 22 марта 2023 года арбитражный суд Башкирии признал Баймакский водоканал банкротом и ввел конкурсное производство.

На сегодня сумма обязательств превышает 61,6 млн руб., следует из заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.

Идэль Гумеров