Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

На трассе А-107 в Московской области произошло массовое ДТП с участием легковых автомобилей и маршрутного автобуса. В результате аварии погиб один человек, еще восемь обратились за медицинской помощью, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, инцидент случился около 9:20 мск на 93-м километре автодороги А-107. Предварительно, водитель Toyota, двигавшийся по обочине, столкнулся с Ford, ехавшим в попутном направлении. После удара Toyota выехала на встречную полосу, где врезалась в Kia и маршрутный автобус.

После столкновения автобус опрокинулся. Ведомство уточняет, что среди пострадавших есть пассажир, который погиб на месте происшествия.