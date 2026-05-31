Умерла народная артистка РФ, балетмейстер Мариинки из Ижевска Любовь Кунакова

На 75-м году жизни не стало народной артистки РФ, одаренной танцовщины и балетмейстер-репетитора Мариинского театра Любови Кунаковой. Как сообщает пресс-служба культурного учреждения, она умерла 30 мая.

Любовь Кунакова родилась в Ижевске в 1951 году. Окончив Пермское хореографическое училище, в 1970 году дебютировала на сцене Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского. С 1974-го по 1992 годы — ведущая исполнительница балетного репертуара на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (с 1992 — Мариинского театра).

«До 1992 года она была ведущей исполнительницей балетного репертуара. В число ее лучших ролей вошли партии в спектаклях “Легенда о любви”, “Спящая красавица”, “Жизель”, “Баядерка”, “Лебединое озеро”, “Раймонда”, “Корсар”, “Дон Кихот». Вместе с тем Любовь Кунакова постоянно пребывала в энергичном творческом поиске, включала в программы выступлений новую для себя хореографию, выходила в спектаклях других театров страны»,— говорится в некрологе.

Завершив сценическую карьеру, Любовь Кунакова нашла свое призвание в преподавании. В 1997 году она стала педагогом-репетитором театра, позднее — балетмейстером-репетитором. «А кроме того, перенесла классические спектакли в редакции Мариинского театра на сцены Минска, Афин, Токио, Бразилии»,— добавили в Мариинке.

В 1974 году Любовь Кунакова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, в 1983-м — народной артистки РСФСР. В 2009-м ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2025 году она стала кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве».