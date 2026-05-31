На реке Каме в Чистополе лодка налетела на пирс, один человек погиб

В Чистополе на реке Каме в результате столкновения лодки с бетонным пирсом погибла женщина, еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

На борту судна находились пять человек: мужчина, управлявший лодкой, и четыре женщины. На место происшествия выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.

Пострадавших доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи. Одна из женщин впоследствии отказалась от госпитализации. По предварительным данным, водитель нарушил правила пользования маломерными судами, не выбрав безопасную скорость движения в темное время суток.