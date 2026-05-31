Мотоциклист скончался после столкновения с автобусом в Ижевске

29-летний мотоциклист погиб после столкновения с автобусом в Ижевске. Как сообщили в ГАИ по Удмуртии, ДТП произошло днем 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел ГАИ Удмуртии Фото: 1-й отдел ГАИ Удмуртии

По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса «МАЗ», поворачивая налево, не уступил дорогу байкеру на мотоцикле «Кавасаки». Мотоциклист двигался в прямом встречном направлении.

В результате ДТП байкер от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Ведется расследование.