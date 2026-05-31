Скончалась известная балерина, служившая в пермском театре

30 мая на 75-м году жизни умерла балерина, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова. «Это по-настоящему невосполнимая утрата», — сообщили в пресс-службе Мариинки. Причина смерти не уточняется.

Любовь Кунакова родилась в Ижевске. Закончила Пермское хореографическое училище. В 1970 году дебютировала на сцене Пермского академического театра оперы и балета им. Чайковского. За четыре года службы в театре исполнила партии Свальниды, Одетты-Одиллии, Авроры, а также главную партию в балете «Щелкунчик» и другие. Затем была ведущей исполнительницей балетного репертуара на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (Мариинский театр). Танцевала в спектаклях «Жизель», «Спящая красавица», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Корсар» и других. Преподавала классический танец в Академии русского балета им. Вагановой, а также в Японии, Бразилии, Корее. С 1997 года была педагогом-репетитором Мариинского театра.

Госпожа Кунакова является Народной и Заслуженной артисткой РСФСР, кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве».