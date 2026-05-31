Прокуратура нашла нарушения в благоустройстве Непейцевского дендропарка

Советский районный суд Уфы рассмотрит гражданский иск прокурора к управлению коммунального хозяйства и благоустройства мэрии (УКХиБ) и ООО «Уралагротехсервис» за нарушения при обновлении Непейцевского дендропарка. Как сообщает пресс-служба суда, надзорное ведомство попытается взыскать материальный ущерб, причиненный этому лесному массиву.

Как сообщал «Ъ», в сентябре прошлого года УКХиБ и «Уралагротехсервис» заключили контракт стоимостью 68,3 млн руб. на обустройство в дендрарии детской спортивной площадки, зон отдыха, workout-площадки, автостоянки. Также подрядчик должен уложить асфальт, установить скамейки, урны, навигационные и информационные таблички, входные группы. Общая площадь дендропарка, в котором в научных целях высаживались около ста культур древесных растений, составляет 284 тыс. кв. м.

По мнению прокуратуры, подрядчик и заказчик благоустройства не учли, что Непейцевский дендропарк является особо охраняемой природной территорией, и начали работы в обход природоохранного законодательства. Сумма ущерба в пресс-релизе суда не называется, как и то, в чем именно он выражается. Начата подготовка к процессу.

Идэль Гумеров