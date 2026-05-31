В Челябинске ограничат движение на улице 50-летия ВЛКСМ

В Челябинске с 1 июня начинается реконструкция теплотрассы на улице 50-летия ВЛКСМ. На время работ будет ограничено движение на участке дороги, сообщает пресс-служба мэрии.

Обновление объекта начнут в 22 часа 1 июня и закончат в 22 часа 10 августа. Будет ограничено движение по крайней левой полосе от улицы Прокатной до въезда на парковку у дома №22 на улице 50-летия ВЛКСМ. Кроме того, закроют проезд от дома №35 до дома №21 на улице 50-летия ВЛКСМ.