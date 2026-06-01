Бизнес-центры выстроились

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В апреле—июне в Москве предварительно будут сданы 315 тыс. кв. м офисных площадей, подсчитали в Nikoliers. Год к году показатель вырастет сразу в 17 раз. Это рекордное значение второго квартала с 2014 года. За январь—июнь совокупный ввод офисов в Москве, согласно Nikoliers, достигнет 492 тыс. кв. м. Это также кратно больше значения прошлого года: тогда за аналогичный период девелоперы сдали только 22 тыс. кв. м.

Скачок ввода офисов в Москве наблюдается в контексте массового переноса сроков их завершения в прошлом году, констатирует руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Выводить на рынок девелоперы сейчас готовы лишь максимально распроданные и арендованные объекты. В проектах, сданных во втором квартале 2026 года, заняты 80% площадей, констатирует руководитель аналитического центра Stone Марина Грицкова.

Большинство площадей девелоперы сейчас стараются продать.

Этот путь реализации, по словам директора по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеси Дзюбы, намечен для 63% запланированных к сдаче в этом году помещений. Девелоперам подход помогает снизить кредитную нагрузку. Это сокращает давление на бизнес в условиях высокой стоимости заемных средств. Второй фактор — растущая роль в офисном девелопменте застройщиков жилья, реализующих бизнес-центры в рамках городской программы создания мест приложения труда для получения льгот (см. “Ъ” от 10 июля 2025 года).

Госпожа Дзюба считает, что ставку на продажу офисов девелоперы сохранят еще на несколько лет. В 2027 году они планируют реализовать так 53% строящихся площадей, в 2028-м — 76%. Директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова для сравнения приводит цифры 2019–2021 годов, когда 80–90% строящихся офисов девелоперы сдавали в аренду.

Резкий рост ввода офисов в январе—июне не приведет к увеличению показателей по итогам всего 2026 года. В Nikoliers прогнозируют, что совокупно в этом году в Москве появятся 644 тыс. кв. м. Год к году показатель сократится на 8,5%. Цифра существенно ниже ожиданий, которые консультанты формировали во второй половине прошлого года. Тогда на рынке ждали, что ввод офисов в 2026 году достигнет 985 тыс. кв. м.

Исходя из текущего прогноза Nikoliers, во второй половине 2026 года объем нового строительств в Москве составит 152 тыс. кв. м.

Это будет уже в четыре с половиной раза меньше, чем в тот же период прошлого года. Застройщики продолжают задерживать вывод на рынок своих проектов, констатирует госпожа Дзюба. Заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов говорит, что срок реализации обычно переносится для 20–30% анонсированных на год площадей.

Вакантность на офисном рынке Москвы в условиях ограниченного спроса на конец 2026 года, согласно Nikoliers, составит 7%, увеличившись год к году на 1,3 процентного пункта. Коммерческий директор Manufaqtury Андрей Пенушков считает, что основной спрос арендаторов будет сосредоточен на качественных проектах в ключевых деловых районах, а проекты в удалении от центра могут столкнуться с проблемами в заполняемости. Именно на последние сейчас приходится существенный объем ввода. Екатерина Белова говорит, что локации в пределах Третьего транспортного кольца в первом квартале 2026 года сформировали только 27% нового ввода.

София Мешкова