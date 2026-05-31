В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 10% к концу года

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС заявил о возможном снижении ключевой ставки Банка России до 13,5% на ближайшем заседании совета директоров 19 июня. По его словам, текущая динамика цен дает основания для более решительного шага по сравнению с предыдущими заседаниями, поскольку цены уже перестали расти и начали немного снижаться.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Анатолий Аксаков подчеркнул, что 10% — «все-таки такая реальная величина» для ставки в России, однако инфляционные процессы пока не позволят Центральному банку снижать ставку сразу на 1,5–2 п. п. по сравнению с текущим уровнем 14,5%. По наблюдаемой динамике замедления роста цен, ставка должна находиться в диапазоне 11–12%.

Депутат отметил, что регулятор будет действовать осторожно, но если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка может в перспективе снизиться до 10%. Он напомнил, что 24 апреля Центробанк уже снизил ставку на 0,5 п. п., до 14,5% годовых.