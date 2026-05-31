Президента Украины Владимира Зеленского нужно в срочном порядке лишить высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Об этом заявил депутат польского сейма Влодзимеж Скалик в соцсети X.

«Владимир Зеленский, если останется среди удостоенных этой высшей польской награды, опозорит этот список. Он опозорит этот особый орден», — отметил господин Скалик.

Он также уточнил, что 29 мая озвучил свою инициативу коллегам с трибуны, которых призвал подготовить соответствующую резолюцию. Первоначальное присуждение награды Зеленскому было «невероятным скандалом» и «проявлением патологии». Она «разъедает» Польшу уже на протяжении продолжительного времени, посетовал Скалик.

В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Зеленский должен принять решение о выводе ВСУ из Донбасса уже сегодня. По словам представителя Кремля, это позволило бы остановить горячую фазу конфликта и спасти большое количество жизней.