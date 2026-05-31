Ульяновские парашютистки взяли золото на всероссийских соревнованиях

Первое место и памятный кубок завоевали на всероссийских соревнованиях в Рязани ульяновские спортсменки из 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии: мастер спорта международного класса Анджела Говорова, мастер спорта Анна Гусева, а также Ольга Сысоева и Юлия Захарова. В личном зачете 3-е место заняла Анна Гусева. У мужчин бронзовую медаль завоевал ульяновский компьютерщик Александр Евплов. Об этом сообщило минспорта Ульяновской области, отметив, что ульяновские спортсменки завоевали золото в упорной борьбе, выиграв у хозяек турнира.

Чемпионат по парашютному спорту в точности приземления «Рязанский кремль-2026» прошел в Рязани на базе 309-го центра специальной парашютной подготовки Министерства обороны РФ. В соревнованиях приняли участие более 110 сильнейших спортсменов. В этом году он проводился уже в 32-й раз. В программу чемпионата входили состязания по точности приземления, аэротрубе и групповой акробатике.

Андрей Васильев, Ульяновск