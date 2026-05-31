Компания сына экс-директора пермского завода снизила прибыль на 99%

ООО «ПЗТО Титан» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. По данным Rusprofile, выручка компании составила 2,2 млрд руб., что выше показателя предыдущего года лишь на 2% (2,1 млрд руб.). Чистая прибыль компании снизилась на 99%: со 129,6 млн до 1,6 млн руб. Себестоимость продаж выросла на 8% до 1,5 млрд руб.

ООО «ПЗТО Титан» создано в 2015 году, специализируется на проектировании, производстве, продаже, аренде и сервисе бурового оборудования. По данным «СПАРК-Интерфакс», 81,44% ООО принадлежит Юрию Андоскину, 10,16% — ООО «Сад» бизнесмена Алексея Зубахина, 4,59% — немецкому производителю винтовых насосов Subtor, еще 3,81% — совладельцу ООО «Мир ГТУ» Валерию Высокову.

Господин Андоскин является сыном ныне покойного Владимира Андоскина, основателя фирмы «Радиус-сервис», которая проектирует и изготавливает гидравлические забойные двигатели для бурения скважин. В 2015 году Андоскины продали пермский завод американскому холдингу Schlumberger и вышли из состава управления им.