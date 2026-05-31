Австралия получит от США только подержанные атомные подлодки вместо новых

Австралия получит от США только подержанные атомные подводные лодки по соглашению об «оптимизации» сделки AUKUS. Глава Минобороны Австралии Ричард Марлз назвал этот шаг «экономически эффективной мерой», сообщает AFP по итогам встречи представителей стран на сингапурском форуме «Диалог Шангри-Ла».

Согласно договору AUKUS от 2021 года, Австралия должна получить от Соединенных Штатов как минимум три атомные подводные лодки класса «Вирджиния» в течение 15 лет. Изначально предполагалось, что Австралии передадут две бывшие в употреблении субмарины и одну новую. «Давайте говорить прямо: это очень дорогостоящая программа, поэтому на этом пути мы пытаемся найти любые экономически оправданные варианты»,— приводит агентство слова австралийского министра.

Сейчас ВМС США располагают 24 субмаринами класса «Вирджиния». Американские верфи с трудом справляются с планом по выпуску двух новых лодок в год, сообщает AFP. В самих Соединенных Штатах критики недоумевают, почему Вашингтон продает атомные подлодки союзникам, не укомплектовав сначала собственный флот, отмечает агентство.

Программа строительства подлодок AUKUS занимает центральное место в оборонной стратегии Канберры. По прогнозам правительства, за 30 лет ее стоимость может составить до $235 млрд.

Эрнест Филипповский