В Челябинске горели пять торговых павильонов у «Китайского рынка»

Пожарные ликвидировали возгорание пяти торговых павильонов и шиномонтажной мастерской на Свердловском тракте в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Вызов поступил ночью 31 мая. В тушении участвовали 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Пожар ликвидировали на площади 120 кв. м. По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электропроводки в одном из торговых павильонов.