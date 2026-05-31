В Китае возбудили дело в отношении экс-главбуха одной из крупнейших госкомпаний

В отношении бывшего главного бухгалтера China Huaneng Group Ван Ихуа начато расследование и дисциплинарная проверка. Его подозревают «в серьезных дисциплинарных нарушениях и нарушениях закона», сообщает агентство «Синьхуа».

Дело ведут Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР. Ван Ихуа являлся членом партийной группы руководства компании, отмечает агентство. Другие детали пока не раскрываются.

China Huaneng Group Co. (CHNG) — одна из крупнейших государственных энергетических компаний Китая. Она входит в «большую пятерку» ведущих энергогенерирующих корпораций страны наряду с China Huadian Corporation, China Guodian Corporation, China Datang Corporation и State Power Investment Corporation.

В январе глава КНР Си Цзиньпин объявил ситуацию с коррупцией в стране «сложной и напряженной» и призвал к решительным действиям «по искоренению взяточничества и лишению коррупционеров укрытия в стране». В плане 15-й пятилетки (2026—2030 годы) предусмотрено ужесточение мер против коррупции в сферах, где сосредоточена власть, значительные финансовые потоки и ресурсы.

По данным Верховного народного суда КНР, в 2025 году судами рассмотрено 36 тыс. коррупционных дел, что на 22,4% больше, чем в предыдущем году. Взыскано или конфисковано свыше $2,63 млрд незаконных доходов.

Эрнест Филипповский