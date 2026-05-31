На Тайване поспорили из-за привлечения инженеров из КНР к строительству метро

Бюро железных дорог Тайваня (Railway Bureau) прокомментировало приглашение китайских специалистов для работы на строительстве станции метро в аэропорту Таоюань. Ранее это решение вызвало волну критики и вопросов безопасности в местных соцсетях, пишет газета Taipei Times..

Как стало известно, субподрядчик Taiwan Handle Industrial Co компании Taoyuan Airport MRT пригласил восемь китайских специалистов на пять дней для оказания помощи в проведении инспекций на объекте и технического руководства. В Бюро железных дорог заверили, что никакой угрозы национальной безопасности нет, поскольку деятельность технических специалистов «не затрагивала чувствительные системы».

Консультации касались исключительно методов монтажа декоративного потолка и акустической облицовки станции, что считается регулярным профессиональным инженерно-техническим обменом. Их работа уже завершена, и персонал покинул площадку, пишет газета.

Официальное заявление ведомства последовало после того, как в соцсетях начали распространяться сообщения о допуске граждан КНР на стройплощадку третьего терминала главного международного аэропорта Тайваня. Пользователи возмутились тем, что «представителям вражеского государства» разрешили доступ к стратегически важному объекту национальной инфраструктуры.

Также сообщается, что все приглашенные получали разрешение Национального иммиграционного агентства на въезд на остров. Чтобы не допускать дальнейшей эскалации паники, ведомство обязало свои региональные подразделения и подрядчиков максимально строго соблюдать правила контроля персонала и меры безопасности на объектах.

Эрнест Филипповский