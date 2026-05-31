Малайзия выразила недовольство срывом поставки ракет из Норвегии

Отказ Норвегии от выполнения ранее заключенного соглашения о поставке Малайзии противокорабельных ракет Naval Strike Missile подрывает доверие к международным договоренностям. Об этом на проходящем в Сингапуре форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» заявил министр обороны Малайзии Датук Сери Мохамед Халед Нордин.

«Действия Норвегии породили нечто большее, чем просто двусторонний контрактный спор. Они поднимают крайне тревожный вопрос о том, можно ли вообще доверять международным соглашениям и стратегическим партнерствам»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»). Он также указал на наличие двойных стандартов в международных отношениях, когда нарушения со стороны одних государств вызывают жесткую реакцию, тогда как аналогичные действия других остаются без должного внимания.

По информации государственного информагентства Berita Nasional Malaysia, министр на форуме провел двусторонние переговоры с коллегами из Сингапура, Чехии, Франции, Италии, Новой Зеландии и Таиланда.

Также сообщается, что на призыв главы Пентагона Пита Хегсета ко всем союзникам увеличить расходы на оборону, господин Нордин заявил, что его страна, наоборот, рассматривает возможность сокращения военных расходов.

Эрнест Филипповский