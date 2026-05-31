Главные анонсы 1–7 июня
Важные и интересные события предстоящей недели
1 июня, понедельник
Между странами Евразийского экономического совета (ЕАЭС) будет запущен трансграничный электронный документооборот и система подтверждения ожидания товаров (СПОТ).
В Эфиопии пройдут парламентские выборы.
2 июня, вторник
В КНР начнется визит министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер.
3 июня, среда
Откроется Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2026 года.
4 июня, четверг
В Балтийском регионе начнутся учения НАТО Baltops 26.
В Москве откроется XII книжный фестиваль «Красная площадь».
5 июня, пятница
В Тивате (Черногория) пройдет саммит лидеров стран ЕС и государств Западных Балкан.
6 июня, суббота
В Испании начнется пастырский визит папы римского Льва XIV.
7 июня, воскресенье
В Армении пройдут парламентские выборы.
В Перу состоится второй тур президентских выборов.
В Никосии начнется неформальная встреча министров обороны ЕС.
В Казани пройдет VK Fest 2026.