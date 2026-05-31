Военные США ударили ракетой по торговому судну за нарушение блокады Ирана

Американские военнослужащие выпустили ракету по торговому судну в Оманском заливе, сообщили в Центральном командовании США. Снаряд попал в машинное отделение сухогруза — гражданское судно выведено из строя. О состоянии членов экипажа не сообщается. В командовании заявили, что таким образом военные пресекли попытку нарушить блокаду Ирана.

Эти события развернулись 29 мая, рассказали сегодня в ведомстве. Прорвать американскую блокаду пытался сухогруз Lian Star, который ходил под флагом Гамбии. Против него применили ракету Hellfire. «Судно прекратило движение в сторону Ирана»,— сообщила пресс-служба командования.

В ведомстве добавили, что уже шестое судно, которое американские военные перехватили с применением силы с начала блокады. США начали блокировать все морские перевозки, входящие в иранские порты и выходящие из них 13 апреля.