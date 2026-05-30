Пензенские коровы остались первыми в России по надою

На заседании коллегии Министерства сельского хозяйства РФ назвали регионы-лидеры АПК по итогам 2025 года. Некоторые подробности опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области

Результаты озвучила глава федерального ведомства Оксана Лут. По птицеводству Пензенская область стала второй в стране. Объем производства мяса и субпродуктов из птицы составил 323,7 тыс. т.

Регион также поместили на третье место в стране по молочному животноводству. По надою региональные коровы остаются первыми в России — показатель за 2025-й год составил 12,46 т с головы.

