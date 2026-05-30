Глава Крыма сообщил об ограничениях на продажу бензина АИ-95 и АИ-92

С 31 мая бензин марки АИ-95 будут продавать в Крыму в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. Продажа АИ-92 также будет ограничена — 20 л на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Бензин АИ-95 на автозаправочных станциях АТАН и ТЭС будет продаваться только по талонам. «Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации — в течение 30 дней»,— написал господин Аксенов в Telegram-канале.

22 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе на заправках сети ТЭС можно купить до 20 л топлива на один автомобиль или одну канистру. Ограничения вводят из-за перебоев с поставками. По словам господина Развожаева, на заправках сети АТАН есть в наличии бензин марок АИ-92 и АИ-95. Однако дизельное топливо есть не на всех АЗС. Губернатор также призвал граждан «не создавать искусственный ажиотаж».