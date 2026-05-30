Водитель автобуса сбил питбайк с двумя подростками в Нижнем Тагиле

Водитель частного автобуса НефАЗ не предоставил преимущество и столкнулся с питбайком под управлением 15-летнего школьника, который уехал по главной дороге у дома на ул. Сибирской, 109 в Нижнем Тагиле, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Свердловской области. По данным ведомства, в результате аварии травмы получили водитель питбайка и его 18-летний пассажир. «Оба госпитализированы»,— добавили в Госавтоинспекции.

Автоинспекторы установили, что водитель НефАЗ имеет стаж категории «D» 10 лет и привлекался за нарушение ПДД четыре раза. После аварии он получил определение за отказ уступить дорогу транспорту, который пользовался преимущественным правом проезда перекрестка (ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ).

Сотрудники ГИБДД также установили, что школьник управлял питбайком без соответствующих прав, мотошлема и защитной экипировки. Автоинспекторы выяснили, что мини-мотоцикл приобрели родители подростка в марте 2026 года, после чего составили в отношении отца мальчика материал за передачу транспорта лицу без водительских прав (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ). В ГИБДД добавили, что в ближайшее время подразделение по делам несовершеннолетних рассмотрит вопрос о привлечении родителей школьника к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию (ст.5.35 КоАП РФ) и постановки на учет.

«Питбайк задержан, помещен на спецстоянку. В образовательной организации, где учится подросток, будет проведена комиссионная проверка»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

Василий Алексеев