В Новотроицке четверо молодых людей задержаны по подозрению в поджоге гаража

В Новотроицке полицейские задержали четверых молодых людей, совершивших поджог гаража после кражи, сообщили в полиции Оренбуржья.

В дежурную часть отдела полиции обратился 67-летний пенсионер.

«Мужчина оставил ключи в дверях своего гаража на улице Лысова и ушел. От соседа новотройчанин узнал, что его гараж дымит, произошло возгорание. Пенсионер вызвал пожарную службу, которая потушила пожар. Внутри помещения было задымление и образовалась копоть, владелец, войдя в гараж увидел, что не хватает 4 зимних колеса, палатки, рыбных снастей, лодки, инструментов»,— говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила 96 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего, 23-летнего, 18-летнего и 27-летнего подозреваемых, которые официально нигде не работают.

«Задержанные пояснили, что вечером проходили мимо гаража заявителя. Они заметили оставленные ключи в дверях и решили совершить кражу. Ворованные принадлежности мужчины перенесли в гараж одного из злоумышленников и поделили между собой, а после, для сокрытия следов своего деяния подожгли гараж»,— рассказали в полиции.

Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сабрина Самедова