В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполняется 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». ОПС «Уралмаш», по данным правоохранительных органов, было создано в 1989 году и стало, пожалуй, самым известным не только в регионе, но и далеко за пределами Урала. Расшифровывали аббревиатуру ОПС по-разному: организованное преступное сообщество и общественно-политический союз «Уралмаш», куда входили местные «авторитеты». В их числе был и Александр Хабаров. Помимо прочего лидер ОПС был известен и как политический деятель. О его борьбе за кресло мэра уральской столицы – в материале «Ъ-Урал».

Фото: Дмитрий Сухоросов, Коммерсантъ Александр Куковякин (слева) и Александр Хабаров

В 2003 году Екатеринбург выбирал нового мэра. Двумя основными кандидатами на место градоначальника были действующий глава, фаворит кампании Аркадий Чернецкий (он же и победит, несмотря на противостояние с губернатором Эдуардом Росселем) и министр внешнеэкономических связей области Юрий Осинцев (поддерживался областными властями). И господин Чернецкий, и господин Осинцев прошли во второй тур выборов, но перед этим свои кандидатуры выдвигали еще несколько человек. Среди них — президент «Уральского финансового холдинга» Олег Гусев и, пожалуй, самый одиозный кандидат – лидер группировки «Уралмаш» Александр Хабаров.

Как писал «Ъ-Урал» в 2003 году, Александр Хабаров заявлял, что намерен бороться с поборами c предпринимателей, которые, по его словам, допускала тогда горадминистрация.

«Я не вижу достойных кандидатов, поэтому принял решение баллотироваться на пост мэра»,— заявлял тогда «Ъ» господин Хабаров.

На момент предвыборной кампании он уже был депутатом городской думы. Все предыдущие его попытки участвовать в других избирательных кампаниях, в том числе и в выборах в Госдуму, были безрезультатны.

Александр Хабаров стал одним из лидеров организованного преступного сообщества «Уралмаш», действующего на территории страны в середине 90-х годов, после смерти одного из братьев Цыгановых. Александра Хабарова объявляли в федеральный розыск, но обвинений тогда так никто и не предъявил. Более того, писали, что после выборов губернатора Свердловской области, на которых избрали Эдуарда Росселя, глава лично вручил господину Хабарову именные часы за помощь в проведении кампании. Как писал «Ъ-Урал», с тех пор господин Россель не раз подчеркивал добрые отношения с Хабаровым. В 1999 году Александр Хабаров и его соратники создали общественно-политический союз «Уралмаш», правда, уже в 2003 году было объявлено о его ликвидации.

Борьба на выборах в те годы была жаркой. Каждый из двух кандидатов, прошедших во второй тур (Чернецкий и Осинцев), обвинял соперника в связи с криминальным авторитетом, сам господин Хабаров не стоял в стороне.

Так, господин Чернецкий тогда обвинял областные власти в связях с Хабаровым. Как писал «Ъ-Урал», господин Хабаров вместе с другими кандидатами подписывал «декабрьское соглашение» о поддержке Юрия Осинцева. Но областные власти и «Единая Россия» в свою очередь попытались переиграть ситуацию и обвинили самого Аркадия Чернецкого в связях с господином Хабаровым. А он, в свою очередь, сделал заявление:

«После первого тура выборов я предложил обоим кандидатам свою помощь. Переговоры с Осинцевым закончились тем, что он в категорической форме отказался от наших предложений. Чернецкий и его начальник предвыборного штаба Тунгусов предложили мне, в обмен на помощь в избирательной кампании, то есть за негативный имидж, место председателя городской думы (Хабаров тогда был депутатом — „Ъ”). У нас (ОПС «Уралмаш» — „Ъ”) давно хорошие отношения с администрацией города».

Отмечалось, что депутатская группа Хабарова находилась в оппозиции городским властям и блокировала любой законопроект, внесенный мэром Чернецким.

Аркадий Чернецкий, конечно, победил на выборах, а у Александра Хабарова примерно через год начались серьезные проблемы.

В МВД поступил запрос от главы Совета федерации Сергея Миронова. Он просил проверить информацию в СМИ о сходке криминальных авторитетов, которую провел господин Хабаров в сентябре 2004 года. Там он заявил, что нельзя допустить прихода в Екатеринбург кавказских криминальных авторитетов под предводительством Аслана Усояна (Дед Хасан). Позже депутата арестовали по обвинению в принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения. Это было связано с акциями «Банка24.ру».

27 января 2005 года Александра Хабарова нашли мертвым в камере СИЗО. Одной из версий произошедшего в политических и бизнес-кругах тогда назывался «конфликт с кавказскими криминальными авторитетами». Позже основной версией станет то, что Александр Хабаров покончил жизнь самоубийством, но поверят в это не все.

Мария Игнатова