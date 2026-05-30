Физик, фронтовик, бунтарь

В Главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) подготовили экспозицию «Борис Отаров. Единство стихий», на которой показали более 90 его работ. Основная цель команды выставочного проекта — представить широкой публике новое имя. Абстрактные холсты и выразительные портреты рассматривала София Паникова.

Борис Отаров (1916-1991) родился в Тифлисе (Тбилиси). Раннее детство будущего художника прошло в Грузии, а в 1926 году его отец был командирован в Германию, где семья провела следующие шесть лет и в 1932 году вернулась в Москву. В 1941 году он окончил физико-математический факультет Московского государственного университета, тем же летом попал на фронт. В 1943 году он получил контузию, когда его взрывной волной выбросило из танка. С 1946 по 1958 год Отаров работал в Московском энергетическом институте и готовил кандидатскую диссертацию по физике. Давняя мечта стать художником не покинула его. Борис Отаров получил первоначальное образование на студиях и в ходе общения с близкими по духу мастерами.

Среди его знакомых были Мартирос Сарьян, Петр Кончаловский, Варвара Бубнова. Дебютная выставка его работ состоялась в 1980 году в зале на Малой Грузинской.

Следующим шагом к признанию художника стали показы в Московском фонде культуры (1986), Московском доме архитектора (1989) и его участие в ряде групповых проектов конца 1980-х годов совместно с объединениями «Колесо» (1988), «Цвет» (1988). За этим последовали галерейные выставки во Франции, Швеции, Швейцарии, где художник представал перед западной публикой представителем московского нонконформистского искусства.

«К сожалению, имя Бориса Отарова мало известно, что мы хотим исправить. И я надеюсь, что выставка станет отправной точкой для того, чтобы его изучали, интересовались этим художником»,— рассказал директор армянского музея «Тапан» Давид Багдасарян.

Куратор выставки, научный сотрудник сектора отечественного искусства XX-XXI веков ЕМИИ Ирина Кудрявцева отметила, что на выставке нет строгой хронологической последовательности работ. Разделы организованы стилистически и тематически. «Во-первых, многие произведения сложно датировать с точностью до года. Поэтому хронологический формальный принцип, он не везде может быть учтен. Во-вторых, нам показалось, что очень интересно посмотреть не просто на вехи и факты биографии, а на важные тенденции в творчестве художника»,— уточнила она.

Бориса Отарова не приняли в Союз художников СССР, что, по мнению куратора, помогло ему сохранить внутреннюю свободу и независимость в творчестве. Значимое место отводится изображению человека («Портрет матери», «Портрет Котика», «Армянка в трауре»). Он писал портреты исторических личностей («Шота Руставели»), современников («Солженицын», «Бубнова») и близких друзей («Мой брат Ерванд»). Здесь можно выделить образы («Горец», «В старой гавани») и аллегорические фигуры («Он видит», «Воспоминание», «Памяти погибших армян»). Коллекцию живописных произведений дополнили личные дневники и литература из семейного архива. Художник постоянно занимался саморазвитием.

Эхо войны отразилось на картинах Бориса Отарова не тематически, а визуально. Многочисленные пейзажи, натюрморты и портреты содержат в себе цветовые взрывы. Уникальна и техника исполнения абстрактных работ («Кавказ», «Кавказ. Мотив панорамы»). Кроме масла и темперы он дополняет поверхность объемными фактурными элементами из камня, стекла, пластика, дерева, металла и керамики («Клоун с гармошкой», «Мираж 2», «Судак»). Картины художника выглядят материальными: видны фактура, мазки, плотность красок. При этом изображения абстрактны и выразительны — это сочетание раскрывает энергичность и хаотичность живописи Бориса Отарова.

Посетить экспозицию можно до 9 августа.

София Паникова