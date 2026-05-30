Силы ПВО сбили 19 беспилотников над российскими регионами за день

Средства ПВО уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Крымом.

В Льговском районе Курской области при ударе БПЛА пострадала женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. Позже дрон ударил по многоквартирному дому в Рыльске. Было повреждено остекление трех квартир.

В Брянской области при ударе беспилотника пострадал боец «БАРС-Брянск», сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. Власти других регионов о пострадавших при атаке не сообщали.