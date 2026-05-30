«Пермские медведи» завоевали бронзу чемпионата России по гандболу

Гандбольный клуб «Пермские медведи» во втором матче серии за третье место чемпионата России по гандболу среди мужских команд одержал победу в гостях над «Чеховскими медведями». Встреча в Подмосковье завершилась с разгромным счетом 33:22 в пользу гостей.

Ранее пермская команда сумели выиграть на родной площадке, таким образом в серии игр до двух побед со счетом 2-0 сильнее были подопечные Валентина Бузмакова. «Пермские медведи» завоевали вторую бронзу чемпионата России в своей истории. Отметим, что в активе команды также есть три серебряные награды.