В Екатеринбургском театре оперы и балета впервые показали драмбалет «Нить»

На сцене Екатеринбургского театра оперы и балета («Урал Опера Балет») состоялась премьера драмбалета «Нить» режиссера-постановщика Антона Морозова. Главную роль исполнила заслуженная артистка России, солистка балета Большого театра Анастасия Винокур.

Фото: София Паникова

Спектакль начинается с мифа о древнегреческих Мойрах, в чьих силах вершить судьбы людей с помощью нитей. Далее по сюжету рассказывается история женщины, чья жизнь со временем закручивается все сильнее. Она взрослеет, строит карьеру, влюбляется и продолжает искать себя. Повествование плавно ведет зрителя по пути артистки: от первого велосипеда к зрелому переосмыслению полученного опыта. События между каждой сценой связаны. С самого детства героиня ощущает, что в мире все связано нитями. Когда одни направляют и помогают раскрываться, будь то нежный голос матери, другие, подобно жесткой критике преподавателя, заставляют сомневаться в себе и вечно искать изъяны. Со временем этих «нитей» становится больше. Уже взрослая Настя, как Тесей в лабиринте Минотавра, ищет ту, что выведет к внутренней свободе.

В постановке задействованы первый солист балета Большого театра Александр Водопетов, заслуженный артист России пианист Алексей Гориболь, заслуженный артист России, премьер Большого театра Денис Савин.

