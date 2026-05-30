Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости летнего отдыха
По оценкам Ассоциации туроператоров России, средняя стоимость летнего тура по Москве без учета перелета составит 25–30 тыс. руб. на двоих за четыре ночи. Тур по Санкт-Петербургу обойдется в 40–60 тыс. руб. на двоих за четыре–пять ночей.
Тур в Краснодарский край обойдется в 100–130 тыс. руб. на двоих за девять ночей без перелета. «В Краснодарском крае средний чек почти не изменился: на рынок влияют цены Анапы на уровне прошлого года, спецпредложения отелей Сочи и выбор туристами более коротких или более бюджетных туров»,— отмечается в сообщении АТОР в Telegram-канале.
Сильнее всего подорожали туры в Крым и Кавказские Минеральные Воды, отмечает АТОР. Отдых в Крыму будет стоить 117–150 тыс. руб. на двоих за 10 ночей без перелета. В 2025 году стоимость составляла 100–120 тыс. руб. В Минеральные Воды — 140–150 тыс. руб. (в 2025 году — 123–130 тыс. руб.).