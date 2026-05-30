Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Красноярске откроется участок для голосования на выборах в парламент Гвинеи

Граждане Гвинеи смогут принять участие в выборах парламента страны в Красноярске. Об этом сообщили в российском Центризбиркоме.

Красноярск вошел в число шести таких российских городов. Остальные пять находятся в европейской части России. Избирательный участок в Красноярске расположен в здании Красноярского государственного медицинского университета на ул. Партизана Железняка.

Выборы Национальной ассамблеи Гвинеи пройдут 31 мая. В парламенте африканского государства 147 депутатов.

Валерий Лавский

Новости компаний Все