В Красноярске откроется участок для голосования на выборах в парламент Гвинеи

Граждане Гвинеи смогут принять участие в выборах парламента страны в Красноярске. Об этом сообщили в российском Центризбиркоме.

Красноярск вошел в число шести таких российских городов. Остальные пять находятся в европейской части России. Избирательный участок в Красноярске расположен в здании Красноярского государственного медицинского университета на ул. Партизана Железняка.

Выборы Национальной ассамблеи Гвинеи пройдут 31 мая. В парламенте африканского государства 147 депутатов.

Валерий Лавский