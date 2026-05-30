Алтайские коммунисты будут собирать подписи за отставку губернатора

Коммунисты Алтайского края соберут подписи за отставку губернатора Виктора Томенко. Соответствующее решение принял пленум крайкома КПРФ, состоявшийся 30 мая.

По сообщению регионального отделения Компартии, решение было принято «исходя из оценок работы руководства региона, исходя из мнений жителей на местах». На этой неделе фракция КПРФ в законодательном собрании Алтайского края проголосовала против отчета главы региона о работе в 2025 году.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре в Алтайском крае помимо выборов депутатов Госдумы РФ пройдут выборы нового созыва регионального парламента.

Валерий Лавский