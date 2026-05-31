Недвижимость опишет государство

За первые четыре месяца 2026 года в России были зарегистрированы 356 новых кадастровых компаний и индивидуальных предпринимателей. Год к году значение сократилось на 20%. Количество ликвидаций компаний растет: основной объем кадастровых работ выполняется государственными структурами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе—апреле 2026 года количество регистраций бизнеса по оказанию кадастровых услуг снизилось на 20% год к году, до 356 компаний и ИП, подсчитали в «Контур.Фокусе». Число ликвидаций за это время выросло на 10%, до 236. В Rusprofile говорят, что количество регистраций в сегменте в январе—апреле упало на 13%, до 460, а ликвидаций — выросло на 5%, до 336. Аналитики учитывали структуры с основным и дополнительным ОКВЭД «Кадастровая деятельность».

Президент Национальной палаты кадастровых инженеров Алла Овчинникова со ссылкой на данные налоговой службы говорит, что в начале апреля 4,5 тыс. ИП и 1,5 тыс. компаний для которых кадастровая деятельность — основная. Еще для 4,9 тыс. юрлиц она фигурировала как дополнительная. Число кадастровых специалистов, по ее словам, устойчиво снижается. В 2016 году в отрасли работали 32 тыс. инженеров, в 2020 году — 26,5 тыс., а сейчас — 21,7 тыс.

Кадастровые услуги оказывают в основном небольшие компании, давление на которые усиливается из-за постоянного роста издержек, говорит партнер консалтинговой компании TOP&Co Фрунзе Алексанян.

Директор по аналитике Инго банка Василий Кутьин говорит об увеличении цен, например, на выписки из ФГИС ЕГРН. С 26 апреля для юридических лиц они стоят 1,6 тыс. руб. Повышение составило 17,1%. Кадастровым инженерам эти материалы требуются для анализа объектов перед заключением договоров.

Вход в профессию усложняется. Требования к сдаче теоретического экзамена ужесточены, введены механизмы дисквалификации за ошибки, перечисляет начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев. Хотя уход специалистов из-за дополнительных требований он считает скорее чисткой рынка. Для начинающих инженеров, по словам господина Алексаняна, становится меньше простых и массовых работ.

Олег Абелев в качестве примера приводит подготовку технических планов для квартир в новостройках: раньше они требовались для регистрации прав собственности, а теперь достаточно заявления и акта приема передачи. Кадастровый инженер здесь больше не нужен. Кроме того, по словам эксперта, прошел пик спроса на оформление участков и домов в упрощенном порядке («дачная амнистия».— “Ъ”). Все, кто хотел узаконить объекты, уже сделали это, считает он.

С 2025 года комплексные кадастровые работы федерального значения выполняет только Роскадастр, а раньше существенную долю здесь занимали частные компании, говорит Василий Кутьин.

Алла Овчинникова добавляет, что у ведомства есть исключительные права для работы на новых территориях. Кадастровую деятельность с лесными участками взял на себя Рослесинфорг, а большинство работ за счет региональных бюджетов выполняют местные учреждения, замечает она.

Госпожа Овчинникова говорит, что фактически коммерческие структуры в России оказались лишены доступа к проведению работ за бюджетные средства. Она не сомневается, что количество компаний продолжит снижаться. Схожий прогноз у господина Абелева. Оставшиеся на рынке игроки, по мнению руководителя проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрия Арестова, будут укрупняться. Заказы постепенно концентрируются у тех, кто уже работает с застройщиками, юрлицами, СНТ, муниципалитетами и крупными собственниками, говорит он.

Дарья Андрианова