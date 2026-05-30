Сокращение новосибирского промпроизводства к маю составило 4,8%

Промышленное производство в Новосибирской области по итогам четырех месяцев 2026 года по-прежнему отстает от результата работы отрасли в 2025-м. Это следует из сообщения Новосибирскстата.

Согласно подсчетам ведомства, индекс промпроизводства за январь—апрель в регионе составил 95,2%. В обрабатывающем секторе падение составило 5,4%, в добыче полезных ископаемых — 10%. По итогам первого квартала индекс новосибирского промпроизводства составлял 93,4%.

Данные по трем регионам представил Красноярскстат. В Красноярском крае по итогам января—апреля в промышленности зарегистрировано падение на 3,3%. В республиках Тыва и Хакасия, напротив, отмечен рост: на 10,9% и 2,6% соответственно.

Валерий Лавский