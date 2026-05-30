Грузия «чеканит» GELt

Тренд на национальные стейблкоины добрался до Грузии. Республика создаст криптовалюту под названием GELt в сотрудничестве с компанией Tether. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, стейблкойн будет привязан к лари. Использовать цифровой актив планируется для международных переводов. В марте местный Центробанк уже ввел правила выпуска GELt по аналогии с законами США, Сингапура, Евросоюза и Дубая. Тогда же американская Tether получила разрешение на создание грузинского стейблкойна.

Правительство республики сделало своевременный шаг, считает эксперт по цифровым активам Сергей Пушкарев:

«Конечно, это выгодно государствам, в том числе Грузии, поскольку способствует более широкому использованию национальной валюты. Для Tether это тоже плюс: расширение аудитории и приток новых пользователей. Кроме того, часть людей больше доверяет государству, чем частной компании, зарегистрированной на Багамах. Будет ли у грузинского стейблкоина перспектива — сказать сложно. Главный вопрос в том, каким функционалом его наделят, где им можно будет пользоваться и как выстроят взаимодействие с регуляторами других стран. Не все государства будут рады тому, что их граждане начнут использовать цифровой аналог иностранной валюты.

При этом подобные проекты, вероятно, появятся во многих странах. Каждое государство заинтересовано в том, чтобы сохранить роль своей валюты в цифровой экономике. США не случайно активно поддерживают стейблкоины — это фактически продолжение влияния доллара в цифровой среде. То, что Грузия выбрала партнерство с Tether, выглядит сильным ходом: надежный партнер, отработанная технология и хорошие шансы на востребованность такого инструмента».

Tether выпускает цифровой доллар, на который приходится 70% рынка стейблкоинов. Сейчас в обращении почти $190 млрд в USDT. При этом компания уже дважды помогала запускать цифровую версию национальной валюты: у Tether есть токены для мексиканского песо и китайского юаня. По прогнозам профильных СМИ, небольшие страны, которые хотят привлечь крипто-инвестиции, вскоре тоже начнут выпускать стейблкоины. Однако такие инструменты полезны лишь при точечном использовании, говорит основатель сервиса по учету, контролю и аналитике криптовалют BitOK Дмитрий Мачихин:

«В контексте мирового развития национальных стейблкоинов это, безусловно, позитивный шаг для Грузии. Однако важно разделять интересы граждан и бизнеса. Для обычных пользователей и туристов национальный стейблкоин вряд ли окажется удобнее или привлекательнее крупных ликвидных инструментов вроде USDT. А вот для бизнеса и международной торговли он может стать дополнительным каналом расчетов. Тренд на национальные стейблкоины особенно заметен в странах, которые сталкиваются с трудностями в международных платежах: из-за устаревшей инфраструктуры, высокой зарегулированности или медленных переводов. В этом смысле Грузия вполне вписывается в такую тенденцию.

При этом ожидать масштабного эффекта для бизнеса не стоит. Грузия не относится к числу крупных мировых экспортеров, поэтому речь, скорее всего, пойдет о локальных сценариях использования для отдельных маршрутов и партнеров. Конкурировать по объемам с долларовой системой такой инструмент вряд ли сможет, но способен стать удобной альтернативой. Что касается рисков роста посреднических схем и сомнительных переводов, они выглядят ограниченными. Грузия придерживается достаточно строгих комплаенс-процедур, а компания Tether и так обязана отслеживать подозрительные операции. Поэтому специальных послаблений или исключений вряд ли стоит ожидать».

Рублевый стейблкоин А7A5 появился еще в 2025 году в Киргизии. За прошлый год его оборот превысил в 7,5 трлн руб. По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, на российский крипторынок прежде всего могут допустить токены на валюты дружественных стран. При этом Центробанк со временем сможет расширять перечень. Первый российский закон о регулировании крипторынка должен вступить в силу с июля.

Ульяна Горелова, Николай Малышев