В МВД Турции опровергли сообщения о дополнительных сборах при подаче на ВНЖ

Иностранцы не должны уплачивать дополнительные сборы при подаче заявления на получение вида на жительство в Турции. Об этом сообщил глава турецкого МВД Мустафа Чифтчи. Информация о допсборах распространилась в местных СМИ.

Стоимость подачи заявления на ВНЖ сейчас составляет 964 турецкие лиры ($21). Сумма не меняется в течение года. «Помимо этого, никаких дополнительных сборов за подачу заявлений на получение вида на жительство не взимается»,— сказал господин Чифтчи (цитата по Haberler).

По данным МВД Турции на 21 мая, вид на жительство в республике имеют 1,2 млн иностранцев. Среди них — 75,5 тыс. россиян. В тройку лидеров по числу держателей ВНЖ в Турции входят Туркменистан (188 тыс.), Азербайджан (96,8 тыс.) и Сирия (84 тыс.).