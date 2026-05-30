Территорию Самарского речного порта планируют превратить в ландшафтный парк

В Самаре в следующем году планируется начать строительство ландшафтного парка на территории Самарского речного порта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Сегодня, 30 мая, губернатор провел «рабочий объезд Самары» вместе с главой города Иваном Носковым.

«Ключевой точкой стала территория порта на стрелке рек Волги и Самары. Порт находится в региональной собственности, но он давно не работает на полную мощь. Нынешняя экономическая ситуация не позволяет нам реализовывать новые капиталоемкие проекты, вести масштабную застройку. Но это не значит, что земля останется в запустении»,— написал Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях.

По словам губернатора, в этом году планируется вывести портовые активности, освободить площадку, расчистить территорию и заняться проектированием. Летом 2027 года должно начаться строительство парка.

Сабрина Самедова