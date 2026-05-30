Министерство защиты объектов появится в Нижегородской области

В Нижегородской области будет создана новая правительственная структура — министерство защиты объектов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Он подписал указ, которым вносятся изменения в структуру областного правительства.

«Основная цель — консолидация в едином блоке правительства ключевых функций, прямо и косвенно связанных с обеспечением безопасности», — пояснил господин Никитин.

В пресс-службе нижегородского правительства сообщили, что новое министерство защиты объектов, как и министерство энергетики и ЖКХ, будет курировать зампредседателя кабмина Владимир Тужилин. «В едином блоке правительства будут сосредоточены ключевые функции, которые относятся ... к обеспечению безопасности самого региона в условиях проведения СВО», — цитирует пресс-служба главу региона.

.