К читателям газеты «Коммерсантъ»

Поздравление со священным праздником Весак

Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен

Дорогие друзья! От имени Центрального духовного управления буддистов сердечно поздравляю всех буддистов России с Днем рождения, Просветления и ухода в Махапаринирвану Будды Шакьямуни — священным праздником Весак!

В этот благословенный день священного месяца великий Будда Шакьямуни явил всему миру полный цикл своего духовного пути: рождение в мире людей, обретение Просветления под древом Бодхи и уход в Махапаринирвану. Эти три великих события напоминают нам, что путь от обычного существа к пробужденному возможен — и принц Сиддхартха Гаутама (Будда Шакьямуни) стал живым доказательством этого. Из великого сострадания к живым существам Будда явился в наш мир более двух с половиной тысяч лет назад, чтобы даровать нам уникальное «лекарство» от омрачений ума — свое Учение.

Великое Учение, которое через несколько веков придет в Россию вместе с калмыками, бурятами и тувинцами и станет одной из традиционных религий страны — частью уникальной общероссийской культуры. Будда показал непостоянство всего материального, разъяснил закон причинно-следственной связи и открыл путь освобождения от страданий через свою мудрость, практику нравственности и сосредоточения. Его жизнь — вечный источник вдохновения для всех, кто стремится к просветлению. Вспоминая деяния Будды в этот священный день, давайте укрепим в себе веру в Три Драгоценности, решимость следовать пути добродетели, любви и сострадания ко всем живым существам и стремление укрощать свой ум и очищать сердце.

Пусть каждый из нас в этот день посвятит время молитве и медитации, совершит благие деяния — даже самые малые, но идущие от чистого сердца, и направит заслуги от своих практик на благо всех живых существ. Дорогие братья и сестры, пусть этот день будет наполнен светом Учения Будды. Пусть все духовные заслуги, которые мы совершим сегодня, станут причиной просветления всех живых существ. Пусть укрепляется наше единство со всеми людьми, всех традиционных религий. Да пребудет с вами благословение Будды, Дхармы и Сангхи!

Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен