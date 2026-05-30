В Оренбурге стартовал гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья»
В Оренбурге на площади Ленина 30 и 31 мая проходит гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья», сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
Посетителей ждут ярмарка местных производителей, тематические площадки, кулинарные мастер-классы, спортивные и детские активности и т. д. Запланировано выступление артистов.
«Что немаловажно, сегодня свои товары и услуги представят наши рукодельницы и ремесленники, среди мастеров есть и участники СВО»,— отметил губернатор.
В прошлом году ярмарку посетили более 100 тыс. человек, общий объем продаж превысил 50 млн руб.