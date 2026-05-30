Умерла балерина Любовь Кунакова

Балерина, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова умерла 30 мая в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Любовь Кунакова в 1978 году

Фото: В. Барановский / РИА Новости Любовь Кунакова в 1978 году

«Более полувека Любовь Алимпиевна Кунакова посвятила служению балетному искусству в стенах Мариинского театра. Любовь Кунакова постоянно находилась в энергичном творческом поиске, включала в программы выступлений новую для себя хореографию, выходила в спектаклях других театров страны»,— указано в сообщении Мариинского театра в Telegram-канале.

Любовь Кунакова родилась в 1951 году в Ижевске. В 1970 году дебютировала на сцене Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. С 1974 года выступала на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (с 1992 года — Мариинский театр). Она исполняла партии в спектаклях «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар», «Дон Кихот» и других.

В 1974 году госпожа Кунакова была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 1983-м — народной артистки РСФСР. С 1997 года работала педагогом-репетитором, затем — балетмейстером-репетитором Мариинского театра. В 2025 году стала кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной художественной сферы.