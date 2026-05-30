На озере у турбазы в Тюменском округе утонул человек

Водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования извлекли тело мужчины из озера у туристической базы на 35-м км Салаирского тракта в Тюменском округе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. В ведомстве подчеркнули, что пловец отправился купаться несмотря на запрет заходить в соответствующий водоем. «Обстоятельства происшествия устанавливаются»,— добавили в МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия у турбазы в Тюменском округе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области Место происшествия у турбазы в Тюменском округе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В ведомстве призвали тюменцев не купайтесь в непредназначенных для этого местах, обращать внимание на знак «Купание запрещено» и не оставлять детей без присмотра у воды.

Василий Алексеев