Премьер Польши призвал НАТО серьезно отнестись к постам Дмитрия Медведева

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал европейские страны повысить бдительность в отношении внешней политики России. Он обвинил Москву в наращивании числа провокаций в Европе. «Все больше и больше российских провокаций», — написал господин Туск в X.

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

Он также высказал мнение, что европейцам не следует игнорировать публикации в соцсетях замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

«Вчера бывший президент заявил, что мирный сон граждан ЕС закончился. Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти слова всерьез», — заявил Дональд Туск.

Дмитрий Медведев вчера опубликовал в X такой пост: «Граждане стран ЕС, вы должны понимать, что ваши власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Поэтому будьте бдительны и ничему не удивляйтесь. Спокойный сон закончился».

В «Максе» господин Медведев опубликовал созданный ИИ ролик. «За теракт в Старобельске напрямую отвечает разная мразь типа Урсулок, Мерцей, Макронов, Стармеров и прочей погани. Так что завалите хлебало, это пока цветочки», — произносит на видео сгенерированный Дмитрий Медведев. В ролике показаны напуганные европейские политики и моменты запуска ракет.