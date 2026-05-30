В Самаре неизвестные избили и ограбили участника СВО, сообщили в Следственном комитете России.

Инцидент произошел 18 мая. Пострадавший мужчина несколько дней находился в коме. При этом, по словам родственников, правоохранительные органы бездействовали.

Следственными органами СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела.

