В Самаре неизвестные избили и ограбили участника СВО
В Самаре неизвестные избили и ограбили участника СВО, сообщили в Следственном комитете России.
Инцидент произошел 18 мая. Пострадавший мужчина несколько дней находился в коме. При этом, по словам родственников, правоохранительные органы бездействовали.
Следственными органами СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела.