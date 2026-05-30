Минтруд напомнил о приеме заявлений Соцфондом на семейную выплату с 1 июня

Социальный фонд начнет принимать заявления на получение семейной выплаты с 1 июня. Технически все уже готово, сообщил Минтруд.

До 1 октября родители двух и более детей смогут получить дополнительную поддержку, напомнили в Минтруде. Подать заявление можно через «Госуслуги» и в отделении Соцфонда.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что при назначении выплаты будут применять механизмы социального казначейства — то есть дополнительных справок в большинстве случаев не потребуется. После получения заявления уплаченный в прошлом году налог будет пересчитан по ставке 6%, разницу Соцфонд вернет заявителю единым платежом. То есть родители двух и более детей при наличии официального дохода в прошлом году смогут вернуть часть НДФЛ.

На выплату смогут претендовать родители, которые работали по трудовым договорам и договорам ГПХ или несли службу, а также ИП, которые выплачивали НДФЛ по общей системе налогообложения. Заявители и их дети должны быть гражданами РФ, постоянно проживающими в России.