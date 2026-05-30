В Татарстане восстановят Тенишевский причал

В Татарстане планируют восстановить причал в Тенишево Камско-Устьинского района. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на генерального директора «Флота РТ» Романа Лизалина.

По словам господина Лизалина, Тенишевский причал станет альтернативой причалу Камского Устья, к которому суда не всегда могут пришвартоваться из-за сложных навигационных условий — сильного наката и высокой волны. Работы планируется завершить в кратчайшие сроки.

«Мы сейчас в срочном порядке делаем все, чтобы поставить там причал. Есть некоторые особенности, сложности, но мы их решаем в рабочем порядке»,— сказал он.

Гендиректор «Флота РТ» также сообщил, что на регулярной основе запускается новый остановочный пункт в Камском Устье для скоростных судов из Казани. Суда, курсирующие по маршрутам Казань — Болгар и Казань — Тетюши, теперь будут заходить туда в обоих направлениях.

